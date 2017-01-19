رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد

كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه جاري العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير ، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف

وكشف عن اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزارى، نتيجة عده عوامل، مؤكدا أن دمج عدد من الوزارات وارد ، مستبعدا في الوقت ذاته استحداث أى وزارات.