أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد

Google+ Print
رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد رئيس الوزراء: انتهاء التعديل الوزاري الأسبوع المقبل.. "ودمج وزارات" وارد

>كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه جاري العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات به قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري 

 

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير ، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف 

 

وكشف عن اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل  الوزارى، نتيجة عده عوامل، مؤكدا أن دمج عدد من الوزارات وارد ، مستبعدا في الوقت ذاته استحداث أى وزارات. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365