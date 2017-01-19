محكمة النقض تؤيد حكم بيع ممتلكات أحمد بهجت لسداد ديونه

كتبت هدى أبو بكر

قضت محمكة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن بنكى مصر والأهلى ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لتأييد الحكم الصادر ضده، ببيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة "دريم"، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وذلك لسداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلى وبنك مصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادى، بتأييد الحكم الصادر من التحكيم رقم 757 لصالح البنكين حكمًا نهائيًا، حيث قضى بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، والتى تشمل فندق "هيلتون دريم"، و"شيراتون دريم"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مدينة دريم بارك للملاهى"، وكافة الأراضى الفضاء بمدينة دريم.

ومن جانبه، قال المحامى عماد الدين فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، فى تصريحات صحفية له، إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذًا لحكم قاضى التسليم.

وأضاف، أن هذه الأملاك التى تم بيعها ليست نهاية المطاف، حيث أن "بهجت" صدر ضده حكم نهائى آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين، وأنه سوف يتم التنفيذ بهذا المبلغ على ما قد يكون لرجل الأعمال أحمد بهجت وشركاته من أملاك أخرى، وإلا سيتم التنفيذ أيضًا على ما قد يكون له أو لأبنائه من أملاك شخصية داخل وخارج مصر.

وتبلغ مديونيات أحمد بهجت لدى البنك الأهلى نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها بنك مصر وبنك الإسكندرية.