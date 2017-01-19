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المشدد 15 سنة لــ9 متهمين قتلوا مواطنا وأصابوا 11 آخرين بسبب أغانى التوك توك

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المشدد 15 سنة لــ9 متهمين قتلوا مواطنا وأصابوا 11 آخرين بسبب أغانى التوك توك المشدد 15 سنة لــ9 متهمين قتلوا مواطنا وأصابوا 11 آخرين بسبب أغانى التوك توك

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 9 متهمين بالسجن المشدد 15عامًا لاتهامهم بقتل مواطن وإصابة 11 آخرين لتشاجرهم لارتفاع صوت الأغانى بالتوك توك بالوراق.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة حسين عبد الفضيل وهشام محمود عبد الباسط الشريف وطارق أحمد منير الحدينى وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان .

 

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة قيام المتهمين عمرو سيد حسن وشهرته عمرو دمل وشقيقه إسلام وشهرته إسلام القطر وإسلام ناصر أحمد وشهرته إسلام سنجة وأحمد سمير حداد أبو سريع وخالد محمد أحمد وشهرته خالد العين وأحمد حسن عبد الله وشهرته إسلام شامبو وسامى حسين عز الدين محمد سامى وشهرته سامى، 31 عاما، سائق، وحسن طارق محمد سامى المهدى وشهرته حسم فلس، 20 عاما، ميكانيكى، ومدحت أحمد علي علوي بقتل عمرو سيد محمد حنفي وإصابة 11 آخرين وهم:  حمادة حسن أحمد ووليد عبد الفتاح أحمد وعبد العزيز عماد عبد العزيز وعمرو محمد فؤاد وأحمد سمير حسن وسعيد جمال رجب ومحمود سعد السيد ومحمد علي جبر و3 أشقاء آخرين وهم: محمد وأحمد وعبد الله حداد جمعة .

 

وتعود أحداث الواقعة  لوقوع مشاجرة بين المتهمين الأول والثانى وأحد المجنى عليهم على خلفية قيادتهم للتوك توك فى شارع الشهيد عبد الله يصدر منه أصوات موسيقية مرتفعة فتدخل أهالى الشارع للحيلولة دون تطور المشادة فاستعان المتهمون بأهل شارعهم لنصرتهم فجاءوا مشهرين الأسلحة النارية وأطلقوا الأعيرة النارية على أهالى الشارع .

 

 

 


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