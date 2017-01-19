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العثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمساكن حى راشد بسوهاج

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العثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمساكن حى راشد بسوهاج العثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمساكن حى راشد بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

عثر ضباط مباحث قسم أول سوهاج على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بناحية حى راشد دائرة القسم بمحافظة سوهاج، ويكثف ضباط وحدة المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة بالعثور على ربة منزل جثة هامدة داخل شقتها.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد عبدالمجيد رضوان من إدارة البحث، وتبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد المولد، رئيس قسم أول سوهاج أن الجثة المعثور عليه لسيدة فى بداية العقد الثانى من العمر وتدعى غالية. ف. ف ربة منزل وتقيم بشقة بالطابق الأرضى بمنطقة حى راشد دائرة القسم، وتبين من المعاينة الظاهرية وجود قطع ذبحى بالرقبة ووجدت الجثة مسجاة على الأرض داخل غرفة نومها غارقة بدمائها.

تم التحفظ على الجثة وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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