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الطيران العراقى يقتحم حى "العربى" شمال شرقى الموصل

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الطيران العراقى يقتحم حى "العربى" شمال شرقى الموصل الطيران العراقى يقتحم حى "العربى" شمال شرقى الموصل

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 دمرت طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم الخميس، سيارات مفخخة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظتى نينوى وصلاح الدين شمالى العراق.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية ليث عبد الوهاب، فى تصريح صحفى، إن القصف الجوى تم بناء على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن بواسطة طائرات "سيزنا كرفان"، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين.


> وتمكن اللواء 71 ضمن المحور الشمالى لعمليات الساحل الأيسر بالموصل من السيطرة على حى "الفاضلية" واقتحم حى "العربى" القريب من ضفة نهر "دجلة" الشرقية، وتتقدم القوات داخل الحى لاستكمال تحرير أحياء شمالى شرقى الموصل التى لا تزال تحت سيطرة داعش.

 


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