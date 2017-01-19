محمد مختار يفتتح غدًا مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غدًا جمعة، مبنى مديرية الأوقاف بالغردقة، ويضع حجر الأساس لمسجد اليقين بمنطقة الأحياء شمال الغردقة.

يأتي ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير غدًا إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بحي السقالة بمدينة الغردقة.

يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية، وفقًا لبيان للمحافظة اليوم.

وأضاف البيان، أن الوزير سيتفقد خلال الزيارة الأعمال والإنشاءات بمسجد الدهار الكبير بوسط مدينة الغردقة ويفتتح مبنى مديرية الأوقاف بحي شمال الغردقة بجانب وضع حجر الأساس لمسجد اليقين بمنطقة الأحياء شمال الغردقة.