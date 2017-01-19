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طارق عبد السلام بطل المصارعة.. من بائع شاورما إلى تجنيسه للعب باسم بلغاريا

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طارق عبد السلام بطل المصارعة.. من بائع شاورما إلى تجنيسه للعب باسم بلغاريا طارق عبد السلام بطل المصارعة.. من بائع شاورما إلى تجنيسه للعب باسم بلغاريا

>ياسمين يحيى

طارق عبد السلام يبلغ من العمر 24 عاما، منذ ممارسته للعبة المصارعة ولفت الأنظار إليه بمستواه المميز، وشارك فى عدة بطولات واستطاع أن يحصد الكثير من البطولات.

 

التحق عبد السلام بالمدرسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية فى المرحلة الإعدادية وحصل على المركز الأول فى بطولة الجمهورية وزن 74 كجم ،  وتدرج فى البطولات حتى شارك فى إحدى البطولات التى أقيمت ببلغاريا  العام قبل الماضى ، وحقق الميدالية الذهبية  ، ثم شارك ببطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالكونغو برازفيل وحصد الميدالية الذهبية  أيضا  .

 

كما أحرز الميدالية الفضية فى بطولة بلغاريا الدولية "نيقولا بتروف ودانكلوف"  ، وبرونزية دورة البحر المتوسط بتركيا ، وأعقبها المشاركة ببطولة العالم للشباب بمدينة صوفيا البلغارية محققا برونزية المنافسات.  

 

تعرض للإصابة خلال أحد معسكرات ،  وشارك فى عدد من البطولات رغم الإصابة ، ولكنها تفاقمت، فاضطر للعلاج على نفقته بعد تجاهل مسئولى الاتحاد ، حتى اتخذ قرارا بالسفر إلى بلغاريا والتفكير فى الاعتزال لعدم تقديره من جانب اتحاد المصارعة.

 

 

بعد وصوله إلى بلغاريا عمل فى أحد مطاعم  الشاورما، للإنفاق على نفسه وعلى زوجته البلغارية ، وللتأقلم على غلاء المعيشة.

تلقى اتحاد المصارعة طلب من بلغاريا بتجنيس اللاعب والحصول على خدماته بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بريو دى جانيرو لكن قوبل الطلب بالرفض من جانب الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية .

 

ليفجر اللاعب مفاجأة  فى الوسط الرياضى  بمشاركته فى بطولة تختى الدولية التى تقام بإيران باسم منتخب بلغاريا ، وفوزه على منافسه الإيرانى  ، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات للاتحاد المصرى أو الأوليمبية المصرية .


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