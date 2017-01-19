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منتخب مصر العسكري يفوز على كندا برباعية نظيفة في كأس العالم

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منتخب مصر العسكري يفوز على كندا برباعية نظيفة في كأس العالم منتخب مصر العسكري يفوز على كندا برباعية نظيفة في كأس العالم

حقق العسكرى المصرى فوزاً كبيرا على نظيره الكندى بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب الشرطة،  فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية بسلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

ونجح أحمد عيد عبد الملك فى تسجيل هدف التقدم للمنتخب فى الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وأضاف حسام باولو الهدف الثانى من رأسية فى الدقيقة 39،  ثم سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث فى الدقيقة 64،  واختتم مهرجان الأهداف مؤمن زكريا مسجلا الهدف الرابع فى الدقيقة 84 .

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب العسكرى لـ 4 نقاط فى صدارة المجموعة،  وقبع المنتخب الكندى فى المركز الأخير دون نقاط ، انتظاراً للمواجهة التى تجمع المنتخب السورى بنظيره البولندى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمونديال عمان والتى تضم وكندا وبولندا وسوريا ، تعادل مصر وبولندا بهدف لكل فريق ، وفوز سوريا على كندا بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب العسكرى المصرى نظيره السورى السبت المقبل لحسم التأهل للدور التالى بالبطولة .

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