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تقرير: 1 من كل 3 مصريين يعانون من السمنة.. 27% مهددون بالإصابة بالسكر

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تقرير: 1 من كل 3 مصريين يعانون من السمنة.. 27% مهددون بالإصابة بالسكر تقرير: 1 من كل 3 مصريين يعانون من السمنة.. 27% مهددون بالإصابة بالسكر

>كتبت أمل علام

أكد تقرير أعدته إحدى الشركات بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة القومية للسكر، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، عن أحدث بيانات وإحصائيات مرض السكر، أن نمط الحياة اليومية للمصريين يؤثر على ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر، موضحا أنه من ناحية النظام الغذائى، يتناول المصريون وجبات غنية بالدهون والكربوهيدرات، كما أنهم يتناولون وجبة العشاء فى وقت متأخر ويعتمدون فى كثير من الأحيان على الوجبات السريعة، وكلها عوامل تساعد على ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكر.

 

 وقال إنه مع زيادة الأعباء التى يعانى منها مرضى السكر الحاليون، بالإضافة للنظام الغذائى الخاطئ، يشير التقرير إلى أن 2 من كل 3 مصريين يعانون من الوزن الزائد وأن 1 من كل 3 يعانون من السمنة، كما أكد التقرير أن 72% من المواطنين فى لا يمارسون أى نشاط جسمانى أو رياضى بشكل منتظم وهو ما يزيد من مخاطر انضمام المزيد منهم لطابور مرضى السكر.    

 

وأضاف التقرير، أنه لا تقتصر المخاطر فى أعراض مرض السكر فى حد ذاته، ولكن الأخطر معاناة المريض من المضاعفات الصحية الناتجة بشكل مباشر عن إصابته بالسكر، والتى قد تصل إلى الإعاقة والوفاة.

 


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