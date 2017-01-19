صحة الإسكندرية تداهم مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالبيطاش

الإسكندرية جاكلين منير

داهمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، فيلتين تستخدمان كمركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بمنطقة العجمى، حيث قام فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مع قوة من مباحث الاموال العامة وقسم شرطة الدخيلة باقتحام فيلتان تداران كمراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان دون اشراف طبى بشارع الحنفية بالعجمى البيطاش، حيث وجد بالأولى 38 مريضا وبالثانية 20 مريضا تم تسليمهم جميعا لذويهم بعد التأكد من أن حالتهم الصحية تسمح بذلك وأخذ أقوالهم، كما تم تحريز أدوية مخدرة بالفيلا الأولى.

وقامت قوات الشرطة المصاحبة للحملة بالقبض على 11 متهما من القائمين بالعلاج ومعاونيهم - جميعهم من غير الأطباء - لعرضهم على النيابة العامة، حيث يواجه المتهمون تهم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وحيازة مواد مخدرة، وتم تشميع الفيلتين بالشمع الأحمر.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، شدد على جميع مسئولى مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرارها فى حملاتها على المنشآت الطبية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر الشروط اللازمة وفقا لصحيح القانون فضلا عن تشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومقار الشركات الخاصة بتجارة وتوزيع الأدوية لمنع احتكار السوق السوداء لها.