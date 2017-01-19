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بالصور..مظاهرات بالضفة الغربية احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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جانب من الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات

 

خرج الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، فى مظاهرات عارمة فى كل من رام الله، ونابلس، والخليل بالضفة الغربية، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن المئات من المواطنين خرجوا فى مدينة نابلس شمال الضفة، فى مظاهرات احتجاجية، رافعين الإعلام الفلسطينية، على “دوار الشهداء” بوسط المدينة استجابة لدعوة وجهتها لجنة التنسيق الفصائلى.

وقال نصر أبو جيش، عضو المكتب السياسى لحزب الشعب الفلسطينى للوكالة الفلسطينية، إن نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطينى والأمتين العربية والإسلامية.

ورفع المشاركون بالمظاهرة شعارات “إن القدس هى مفتاح السلام والحرب”، و”لا لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس”، و” نقل السفارة الأمريكية يعتبر وعد بلفور جديد”، و”نقل السفارة يعتبر إنهاء لعملية السلام الفلسطينى- الإسرائيلى”، مشددون، على أن قرار نقل السفارة الأمريكية يمثل جريمة، كون فلسطين وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس، وتسمية عاصمتها عاصمة لدولة أخرى يعد جريمة.

 

491560-وعد-بلفور-جديد

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