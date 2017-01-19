ننشر استقالة عضوى مجلس إدارة الترسانة المقدمة لوزير الرياضة

كتب - هيثم عويس

تقدم محمد طارق السعيد ومؤمن شاكر عضوى مجلس إدارة الترسانة بإستقالة مسببة من منصبهما إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب تردى الأوضاع داخل النادى وصعوبة تعديل الموقف خلال الفترة الماضية .

وقد استند العضوان فى استقالتيهما إلى وجود مصالح شخصية بين أعضاء المجلس وانهيار فريق الكرة الذى يصارع من أجل البقاء بالدرجة الثانية ، بالإضافة إلى العشوائية والانقسامات التى يدار بها المجلس .

كما اكد العضوين أنهم حاولوا إصلاح الموقف وإنقاذ سفينة الشواكيش إلا أنهم فشلوا فى ذلك نظرا لتواجد بعض الأعضاء الكبار سنا داخل الإدارة والذى يصعب من خلاله أى إصلاح .