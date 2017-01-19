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انطلاق البطولة العربية للاسكواش بمدينة شرم الشيخ غداً

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انطلاق البطولة العربية للاسكواش بمدينة شرم الشيخ غداً انطلاق البطولة العربية للاسكواش بمدينة شرم الشيخ غداً

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق البطولة العربية للاسكواش بمدنية شرم الشيخ غدا بمشاركة 7 دول بملاعب نادى شرم الشيخ الرياضى التى تنظمها منطقة القاهرة للاسكواش العربية الدولية للرواد  خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، صرح بذلك على أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وأضاف الشناوي أن عدد المشاركين في البطولة 50 لاعبا من 7 دول وهى ، لبنان ، الاردن ، فلسطين ، العراق ، المانيا ، اوكرانيا.

 لافتا الى أن ختام البطولة يوم الاثنين المقبل عقب المباراة النهائية والتى تبدأ فى الساعة الخامسة مساءا ويليها حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمنطقة سوهو سكوير.

 وأشار الشناوي إلى أن المديرية قد أنت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة حيث سيتم استقبال جميع الوفود مساء الجمعة.

 


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