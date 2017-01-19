المجلس الرئاسى الليبى بعلن شن الطيران الأمريكي غارات جوية على داعش بـ"سرت"

كتب - أحمد جمعة

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية شن الطيران الأمريكى غارات جوية على عدد من النقاط لتجمعات تنظيم داعش، اليوم الخميس، مؤكدًا أن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية وقوات الأفريكوم.

وأكد المجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الضربات كخطوة استباقية لتحبط محاولات التنظيم الإرهابى للتجمع مجددًا على المدينة ومناطق أخرى فى ليبيا.

وأشار المجلس الرئاسى إلى اهتمامه بتأمين مدينة سرت تمهيدًا لبدء عودة النازحين وعمليات الإعمار، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد بتحرير سرت وأنه يتطلع لتوحيد الجهود والاستفادة من المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب.