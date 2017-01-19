النقض ترفض طعني «أجواء والجابر» على تعويض المساهمين 28 مليون جنيه

قضت محكمة النقض الطعنين المقدمين من شركة أجواء للصناعات الغذائية والشيخ محمد عيسي الجابر المساهم الرئيسي فى الشركة على حكم احقية المساهمين فى تعويضات بقيمة 28 مليون جنيه وفقًا للمستشار مجدي حسبو المحامي مقيم الدعوى.

وكانت المحكمة قد رفضت طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم بالتعويض بجلسة 4 يناير الحالى.

وبدأت أزمة مساهمى «أجواء» نهاية عام 2009، عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عبر قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحر بالبورصة، لكنَّ المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، قبل أن يتراجع السهم إلى مستوى 2 جنيه، ونجح المستثمرون المتضررون فى الحصول على أحكام قضائية.

وصدر حكم قضائى عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلغاء تجزئة أسهم الشركة، وقضى ببطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، ومجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2010، وما يترتب على ذلك من آثار.

وصدر الحكم الأول الذى حصلت عليه الشركة لإلغاء التجزئة يتضمن فى منطوقه عبارة «مع إلغاء الآثار المترتبة على الحكم»، ومن ثم لتنفيذ الحكم القضائى يتعين زيادة القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 10 جنيهات، فضلاً عن القيمة السوقية التى انخفضت من 15 جنيهاً إلى 3 جنيهات، وهو أمر مستحيل، بحسب القائمين على السوق فى مصر.