5 معلومات لا نعرفها عن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»

كتب_مصطفى حمزة

ينتظر الأمريكيون والعالم مراسم تنصيب “دونالد ترامب “رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر إقامته الأحد المقبل 22 يناير.

ورغم ماحفل به “ترامب” من اهتمام ومتابعه، إلا أن بعض ملامح الرئيس رقم “45″ فى تاريخ أمريكا مازالت تعد غير معروفة بالقدر الكافى، ومنها ما يلى.

نجمة المشاهير

> يعد “ترامب” الثانى من بين روؤساء الولايات المتحدة،الذين وصلوا للحكم بعد حصولهم على “النجمه الذهبية” بالرصيف الشهير فى ولاية كاليفورنيا، حيث نالها عام 2007 بعد مشاركته فى برنامج الواقع التليفزيونى “المبتدىْ”، وتكريمه عن انجازاته فى قطاع الترفيه.

> وكان الرئيس الاسبق رونالد ريجان قد حصل عليها عام 1960 تكريمًا لما قدمه في مجال التمثيل قبل دخوله لمجال السياسه.

لا يحب المصافحة بالأيدى

خوفا من الأمراض كان يتجنب المصافحة، قبل ان تفرض عليه حملاته الانتخابية التعود على ذلك ، حتى أنه قال فى إحدى جولاته “إنني سياسي.. فهل يمكنك أن تتخيل ماذا لو قلت إنني لن أصافح أي شخص؟” .

جمع الزجاجات الفارغة

> هو أول ما مارسه لتحقيق دخله المادى، حيث قال لمجلة “فوربس” أنه وشقيقه قاموا بجمع زجاجات المياه الغازية الفارغة في مواقع البناء التي يديرها والده، مطور العقارات في نيويورك،موضحا انهم كانوا يتبادلونها مع الموزع مقابل بضعة سنتات لكل زجاجة. وأضاف “لقد كان ذلك على الأرجح يساوي مصروفًا أقل من المتوسط.”

>القطب

> هو أحد الاسماء السرية التى منحها له جهاز الحماية السرية الخاص به،حيث يطلق عليه وعلى افراد اسرته اسمائا مستعارة.

>“المواطن كين”

الفيلم المفضل له، إنتاج العام 1941، و يروي قصة قطب من كبار أقطاب مجال الصحف، وقال عنه ترامب في مقابلة عبر الفيديو في العام 2002، “أعتقد أنك تتعلم في فيلم المواطن كين أن الثروة ربما ليست كل شيء، لأنه كان يملك الثروة، لكنه لم يكن يحظى بالسعادة.