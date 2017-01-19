بالصور..صدقى صبحى يشهد احتفال انتهاء فترة إعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بإنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، الدفعات (113) حربية، و (71) بحرية، و (86) جوية، و (58) فنية عسكرية، و(48) دفاع جوى، و(48) معهد فنى، دفعة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، والتى تضم نخبة من الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة، بكل من “الكويت، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، والصومال، ودولة جنوب السودان”.

وشملت مراسم الاحتفال عرض متحرك تضمن لمحات من الأنشطةِ المختلفة التى تم التدريب عليها أثناء فترة الإعداد العسكرى، والتى تصور يومًا فى حياة الطلبة داخل الكلية الحربية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم والتى أظهرت نتاج تحولهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية.

وقدم مجموعات من الطلبة المستجدين، عرضًا رياضيًا تضمن مجموعة من التمارين والمهارات الرياضية المختلفة التى يتم التدريب عليها داخل الكليات والمعاهد العسكرية، شملت رياضة الكاراتيه، والمصارعة، والجودو، والملاكمة كإحدى وسائل الدفاع عن النفس، وتنفيذ قفزة الثقة واجتياز الموانع والدراجات الهوائية، وكمال الأجسام وبعض التمارين المبتكرة، لرفع الكفاءة البدنية للطالب، كتسلق الحبل وتنفىذ تمرين العقلة، وآداء التمرينات باستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة، لزيادة القوة العضلية، والقدرة على التحمل بطرق مبتكرة، والتى عكست المرونة، وخفة الحركة، والإنضباط فى الآداء، فى تنافس شريف يعكس الروح المعنوية العالية لمقاتلى الكليات العسكرية، وجسد الطلبة بأجسادهم رقم دفعتهم (113) حربية.

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من المهارات القتالية، والتكتيكات الصغرى، وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس، والسيطرة على الخصم، ومهارات الميدان واجتياز وعبور الموانع الثابتة، والمتحركة متدرجة الصعوبة، وقدم الطلبة صورة أخرى، للجرأة والشجاعة والإقدام من خلال مهارات التعامل مع المركبات المدرعة المعادية من الحركة والسيطرة عليها، وتدميرها والتعامل مع المواقف الطارئة والتى أظهرت مدى ما وصل إليه طلبة القسم الأساسى من قوة ومهارة فى تنفىذ المهام بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وعرض للمهارات الأساسية للفرد المقاتل فى الاستخدام والفك والتركيب للأسلحة الصغيرة فى الأحوال العادية، وهم معصوبى الأعين وأثناء ارتداء القناع الواقى، ومهارات تنفىذ الرمايات على الأهداف الثابتة والمتحركة ، باستخدام أوضاع الرمى المختلفة والتعامل مع كافة العدائيات بحرفية منقطعة النظير.

وقدم مجموعة من الطلبة عرضًا لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق التى تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام، وفى لمسة وفاء لأحد رواد العسكرية المصرية والذى أطلق إسمه على الدفعة (113) الجديدة ، تم عرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن السيرة الذاتية للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الراحل، تناول مسيرته الحافلة بالعمل والعطاء لبناء وتطوير القدرات القتالية والفنية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة خلال توليه المسئولية.

وأختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة حيث بلغت نسبة النجاح 100% .

وقام الفريق أول صدقى صبحى، بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية، تقديرًا لتميزهم العلمى والرياضى خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية ، وألقى اللواء أ.ح جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، كلمة رحب فيها بالحضور فى الكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال والقَلب النابض للقوات المسلحة الباسلة ، والتواجد بين المقاتلين الأوفياء الذين يفخرون بانتمائهم لأشرف جيش وأقسموا على الزود عن ثرى مصر المقدس.

وأشار إلى رؤية القيادة العامة الطموحة من أجل تطوير العملية التعليمية فى الكليات والمعاهد العسكرية لتمتلك أحدث النظم والتقنيات الحديثة وأنه تم إختيار هذه الدفعة من بين أكثر من مائة ألف طالب من شباب مصر الأوفياء وفقاً لمنظومة علمية ومعايير دقيقة وضعت لتحقق التنافس الشريف دون تحيز أو تمييز .

وأشار، إلى حرص الكلية على بناء شخصية الطالب المقاتل ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل والوعى والإدراك والولاء والإنتماء للقوات المسلحة ومصرنا الغالية ، فى إطار من الانضباط العسكرى ليكون المثل والقدوة للشباب المصرى فى كافة المجالات.

وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى رسالة تقدير واعتزاز من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسر الطلبة على الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم، حتى شبوا شبابًا يافعًا مسلحًا بالوطنية وحسن الإنتماء لمصرنا الغالية، وهنأ الطلبة على ما حققوه من إنجاز طوال الفترة الماضية، وأكدوا خلالها تحليهم بالخلق العظيم والانضباط القويم، واستعدادهم لتحمل المسئولية الوطنية فى حماية مصر والدفاع عنها.

وأكد القائد العام، أن مصر ستظل وطنًا عزيزًا لكل المصريين تحميها قوات مسلحة وطنية يمتلك رجالها البسالة والشجاعة والقدرة على تنفىذ المهام بكفاءة وإقتدار ، بإيمانهم بأنهم جزء أصيل من شعب مصر وأنهم أبناء كل المصريين القادرون على مواجهة ما أعترى مسيرة الوطن من أزمات عاش أشد منها وأقسى وتغلب عليها وخرج منها أكبر قوة وقدرة على مواجهة الشدائد والمحن بوقوف شعبه صفاً واحداً وروحاً واحدة وإلتفافه حول رايه الوطن، مؤكداً أن مصر تعيش ميلاداً جديداً لدولة حديثة السيادة فىها للشعب وأن رجال القوات المسلحة ماضون فى تحمل مسئولياتهم بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل للتصدى لكل يحاول المساس بمقدرات الوطن وأمان شعبه ، واثقون فى القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها ، مؤيدون بعزم كل المصريين وتصميمهم على إجتثاث كل صور التطرف والإرهاب الذى يهدد الوطن وشعبه فلا تهاون مع من يحاول العبث بإستقرار الوطن ومصالح شعبه ومقدراته .

وأضاف القائد العام، أن القوات المسلحة كانت وستظل على إستعداد دائم بالترحيب بإنضمام دارسين من الدول العربية الشقيقة بكلياتها ومعاهدها العسكرية إيماناً منها بأن الأمن القومى العربى لا يتجزأ ، مرحباً بالدارسين من الدول العربية الشقيقة بكلياتنا العسكرية التعليمية جنباً إلى جنب مع زملائهم من أبناء مصر متمنياً لهم التوفىق ولدولهم الشقيقة كل تقدم وإزدهار .

من جانبهم أكد الطلاب المنتهية فترة إعدادهم ، أن الحياة العسكرية غيرت كثيراً فى شخصيتهم ، من حيث التحلى بالإنضباط والإلتزام وتقدير قيمة الوقت.

وحضر مراسم الاحتفال، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة، والشرطة المدنية، وعدد من الملحقين العسكريين، ومديرى الكليات العسكرية السابقين، وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.