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مؤمن شاكر ومحمد طارق يتقدمان باستقالتهما من مجلس الترسانة.. رسمياً

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مؤمن شاكر ومحمد طارق يتقدمان باستقالتهما من مجلس الترسانة.. رسمياً مؤمن شاكر ومحمد طارق يتقدمان باستقالتهما من مجلس الترسانة.. رسمياً

>كتب - هيثم عويس

تقدم مؤمن شاكر عبد الفتاح ومحمد طارق السعيد عضوا مجلس إدارة الترسانة تحت السن باستقالتهما لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بسبب تردى الأوضاع داخل النادى، بداية من فريق الكرة الذى يصارع فى دورى القسم الثانى وبات قريبا من الهبوط للقسم الثالث مرورا بباقى فرق القطاع والألعاب الأخرى .

وقد تقدم الثنائى بمذكرة من 6 أوراق لوزير الشباب والرياضة مؤكدين أنهم فشلوا فى الإصلاح بالرغم من رغبتهم الأولى فى الإستفادة من خبرات أعضاء المجلس القدامى، إلا أنهم اصطدموا بالواقع الأليم من وجود تصفية للحسابات وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة وهو ما جعلهم يتقدمون بإستقالتهم لتبرئة أنفسهم أمام أعضاء الجمعية العمومية الذين وثقوا فيهم وأعطوا لهم أصواتهم على أمل الإصلاح .

 

 


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