اكتشاف خلل يدمر هواتف «آيفون»

اكتشف أحد مستخدمى موقع يوتيوب وجود خلل غريب فى النسخة العاشرة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أى أو إسiOS 10، حيث يسمح ذلك الخلل للمخربين بتعطيل أى هاتف آيفون أو حاسب آيباد اللوحى عبر إرسال رسالة نصية تحتوى على الرموز التعبيرية ــ العلم وقوس القزح.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن هذا الخلل، الذى يؤدى إلى تجمد هاتف آيفون يعمل عند تلقيه لنصوص كتابية بدون سبب، بطريقتين مختلفتين تسمح كلاهما بتجمد جهاز آيفون أو حاسب آيباد اللوحى بدرجة متفاوتة.

ويتضمن الأسلوب الأول سلسلة نصية تحتوى على العلم الأبيض كرمز تعبيرى ورقم صفر والرمز التعبيرى لقوس القزح، بالإضافة إلى أحرف مخفية تدعى “محددات التباين”، ويمكن نسخ تلك السلسلة النصية ووضعها ضمن رسالة عبر تطبيق التراسل iMessage وإرسالها إلى أى شخص.

بينما يمكن من خلال الطريقة الثانية استعمال نفس السلسلة النصية التى تؤدى إلى حدوث المشكلة، وإرسالها عن طريق دمجها فى بطاقة جهة الاتصال واستخدام محرك التخزين السحابى أى كلاود iCloud لمشاركتها من خلال تطبيق iMessage. وتؤثر الطريقة الأولى على أجهزة آيفون وآيباد العاملة بواسطة نسخة نظام التشغيل iOS 10.1 والنسخ الأقل، بينما تؤثر الطريقة الثانية على جميع إصدارات نظام 10 iOS بما فيها iOS 10.2.

وجرى اكتشاف هذا الخلل فى بداية الأمر من قبل مطور ومبرمج iOS الفرنسى فنسنت ديسمورس، والذى أشار فى تدوينة نشرها إلى أن الطريقة التى تتعامل بها شركة أبل مع محددات التباين هى المسئولة عن هذه المشكلة.

وأوضح المبرمج أن الرسالة المرسلة تعمل على إخبار الجهاز بأن يقوم بجمع العلم الأبيض وقوس القزح فى رمز تعبيرى واحد لإنتاج علم قوس قزح، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار النظام عند فشله فى معالجة الطلب.

وأكد موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، أنه يفترض أن تقوم شركة أبل بإصلاح هذه المشكلة فى الأيام القليلة المقبلة، كما نشر المبرمج الفرنسى بعض النصائح للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل مستمرة مع هواتفهم بعد تلقى الرسالة وحول كيفية التعامل مع الخلل.