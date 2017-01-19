المنتخب العسكري ينهي الشوط الأول بهدفين لـ «عبد الملك وباولو»

خرج منتخب مصر العسكري، محققًا الفوز بهدفين، في نهاية الشوط الاول للقائه مع منتخب كندا، في إطار مباريات بطولة كأس العالم المقامة بعمان.

ونجح اللاعب احمد عيد عبد الملك، في إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري من ركلة جزاء، في الدقيقة 36 من عمر الشوط الاول، ثم عزز اللاعب حسام باولو، التقدم بهدف ثان من ضربة رأس في الدقيقة 40 من زمن الشوط الاول.

ويسعى المنتخب العسكري، بقيادة مديره الفني محمد عمر، لتحقيق الفوز على منتخب كندا، وانتزاع النقاط الثلاث، وذلك سعيًا للحصول على تأشيرة دخول دور الثمانية للبطولة.

يذكر أن المنتخب العسكري، تعادل مع نظيره البولندى بهدف لكل فريق في الجولة الأولى