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إحباط تسلل 18 شخصًا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

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إحباط تسلل 18 شخصًا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية إحباط تسلل 18 شخصًا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 18 شخصًا من 3 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة السلوم بضبط 18 متهمًا بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 4 من أسيوط  و11 من المنيا و3 من الدقهلية، وذلك أثناء محاولتهم  تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.


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