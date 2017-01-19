"التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية

كتب مدحت وهبة

تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية والفضية بالجمالية بحوزته 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية "عيار 21".

وقال العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار تكثيف الحملات على ورش تصنيع المشغولات الذهبية، لتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وتوجيهات اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار شن الحملات الرقابية، تم ضبط 4 أقلام مقلدة مصنوعة من الصلب لدمغ المشغولات الذهبية، وتشبه الأقلام التى تمتلكها المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية لافتا إلى أنه تم اكتشاف الأقلام المقلدة من خلال مفتشى المصلحة وتحرير محضر، كما تم مصادرة 1.5 كيلو جرام من الفضة بدون دمغة.

وأضاف العميد محمد حنفى "أنه جارى تكثيف الحملات الرقابية على ورش تصنيع المشغولات الذهبية وكذلك محلات بيع الذهب للتأكد من مطابقة ما يطرح فى الأسواق للمواصفات القياسية ومدموغ من قبل مصلحة الدمغة والموازين لضمان جودة عيارات الذهب.