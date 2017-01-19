أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية

Google+ Print
"التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية "التموين" تعلن ضبط 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية بالجمالية

>كتب مدحت وهبة

تمكنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة والتجارة الداخلية، من ضبط صاحب ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية والفضية  بالجمالية بحوزته 4 أقلام مقلدة لدمغ المشغولات الذهبية "عيار 21".

 

وقال العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار تكثيف الحملات على ورش تصنيع المشغولات الذهبية،  لتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وتوجيهات اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار شن الحملات الرقابية، تم ضبط 4 أقلام مقلدة مصنوعة من الصلب لدمغ المشغولات الذهبية، وتشبه الأقلام التى تمتلكها المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية لافتا إلى أنه تم اكتشاف الأقلام المقلدة من خلال مفتشى المصلحة وتحرير محضر، كما تم مصادرة 1.5 كيلو جرام من الفضة بدون دمغة.

 

وأضاف العميد محمد حنفى "أنه جارى تكثيف الحملات الرقابية على ورش تصنيع المشغولات الذهبية وكذلك محلات بيع الذهب للتأكد من مطابقة ما يطرح فى الأسواق للمواصفات القياسية ومدموغ من قبل مصلحة الدمغة والموازين لضمان جودة عيارات الذهب.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء