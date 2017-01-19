المؤبد لمبيض محارة و15 عاما لزوجته لذبحهما عشيقها وسرقته بالمرج

كتبت ندى سليم

تتعدد جرائم الشرف والخيانة، ويظل مشهد البطل الذى يجد زوجته غارقة فى العشق مع عشيقها على فراش الزوجية، أبرز مشاهد الخيانة فى الدراما، إلا أن هذه الواقعة تختلف عن المسار الطبيعى الذى تسلكه السينما عادة، فالبطل هنا ثأر للخيانة واستولى على كل ما وجده فى حيازة عشيق زوجته، وفى مفاجأة جديدة على سمعنا أيضا، قرر المتهم أن يفتح صفحة جديدة مع زوجته الخائنة واستغل المسروقات لسداد ايجار منزلهم والتنزه بها.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، حكمها بمعاقبة المتهم الأول شعبان علي، مبيض محارة، بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة المتهمة بالسجن 15 عاما غيابيا، والسجن لوالداتها بالسجن 3 سنوات غيابيا، والسجن عام لشقيقها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه مصطفي.ح، مقاول انفار، فى العقد الثالث من عمره، وزوجة المتهم الاول وتدعى " وداد.ح"، حيث دلت التحريات أن المجنى عليه تعرف عليها من خلال زوجها المتهم الاول، لشراكته معه فى عمله، واعتاد أن يتنزه معاها بالأماكن العامة، فى غياب زوجها.

وليلة وقوع الجريمة تواعدت الزوجة مع عشيقها المجنى عليه على قضاء ليلة بمنزلها، وبالفعل بعد خروج زوجها من المنزل فى الصباح الباكر، اسرعت وهاتفت عشيقها لتطمئنه بنزول زوجها وأن اطفالها نائمين وخلو الجو لهما، فأسرع العشيق وصعد اليها.

وقبل أن يهنأ العاشقان بعضهما داخل غرفة نوم المتهم، فوجئوا بطرقات عالية من باب المنزل، فأسرعت الزوجة واخفت عشيقها اسفل سرير غرفة اطفالها، وفتحت الباب لزوجها الذى شعر بتوترها الزائد على الحد، وهرول يبحث فى كل الغرف بعد أن شعر بالشك تجاهها، وتمكن من العثور على المجنى عليه اسفل السرير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الاول احضر سكينة من المطبخ واصابه فى ذراعه، وقام بتكبيل ذراعيه، فى تلك اللحظة اتصلت الزوجة بوالديها لإنقاذها، وبالفعل عندما حضر ذويها أقنعوا زوجها بأن يتركها وتوجهت برفقتهما إلى منزل اهلها.

وقام المتهم بالاستيلاء على مبالغ كانت بحوزة المجنى عليه وقيمته 700 جنيه، وتخلص منه بالسكين، حتى لفظ انفاسه الأخيرة، وهاتف عائلة زوجته لمعاونته فى اخفاء الجثة، واحضرت زوجته وقامت بمعاونته فى التخلص من القتيل والقائه بالقرب من سكة حديد قريبة من المنطقة.

اسندت النيابة للمتهمين شعبان علي، مبيض مخدرة، و الزوجة وداد. ح، ربة منزل، ووالدتها فاطمة.ف، ربة منزل، تهمة القتل العمد، والمتهم الرابع سيد.ح شقيق الزوجة تهمة اخفاء المضبوطات الخاصة بالقتيل.