القبض على المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسجل خطر لاتهامه بتعذيب ابنته، البالغة من العمر 8 سنوات، حتى فارقت الحياة بالوراق، وأثناء محاولة رجال المباحث القبض عليه حاول الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثانى.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات أنه سبق وقتل زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغاً من مستشفى الساحل، بوصول طفلة تدعى "ملك.ح" تبلغ من العمر 8 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها، فارقت على إثرها الحياة.

وبإجراء التحريات، تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن والد الطفلة مسجل خطر اعتدى عليها بالضرب وعذبها، وعندما ساءت حالتها الصحية نقلها إلى المستشفى وفر هارباً عقب اكتشافه وفاتها.

وبإجراء التحريات حدد رجال المباحث مكان هروب المتهم، وأثناء إلقاء القبض عليه قفز من الطابق الثانى محاولاً الانتحار، إلا أنه أصيب بجروح وكدمات وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أنه سبق اتهامه فى قضية قتل زوجته، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وقضى العقوبة وأفرج عنه عام 2014، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.