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حجز نيجيرى وغانية بتهمة سرقة 10 ملايين جنيه من شقة بمدينة نصر

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حجز نيجيرى وغانية بتهمة سرقة 10 ملايين جنيه من شقة بمدينة نصر حجز نيجيرى وغانية بتهمة سرقة 10 ملايين جنيه من شقة بمدينة نصر

>كتب كريم صبحى

أمر كريم حنفى وكيل أول نيابة مدينة نصر، بإشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة التحقيق بحجز نيجيرى وغانية لاتهماهما بسرقة 340 ألف دولار، و60 ألف جنيه إسترلينى، و140 ألف يورو من شقة مخدومتهما أثناء سفرهما على ذمة تحريات المباحث.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من سيدة أعمال وزجها، أفادا فيه بسرقة مبالغ مالية نقدية أجنبية، ومجوهرات تقارب 10 ملايين جنيه، عقب عودتهم من السفر، وتم القبض على نيجيرى وغانية يعملون لدى سيدة الأعمال اتهمتهما بسرقتها، وإحالتهما للنيابة التى تباشر التحقيق معهما.


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