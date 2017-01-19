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هل يهدد الشرط الجزائى توقيع مرتضى منصور على عقود باسم مرسى

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هل يهدد الشرط الجزائى توقيع مرتضى منصور على عقود باسم مرسى هل يهدد الشرط الجزائى توقيع مرتضى منصور على عقود باسم مرسى

>كتب أحمد توفيق

رغم توقيع باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك على عقود التجديد مع القلعة البيضاء خلال الجلسة التى جمعته مع فاروق جعفر نجم النادي الأسبق لكن لا يزال الملف معلق لظهور عقبة جديدة .

توقيع باسم مرسى على عقود التجديد لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات قادمة لا يعنى غلق الملف بشكل نهائى خاصة أن مرتضى منصور رئيس النادى لم يوقع على العقود حتى الآن .

كشف مصدر مقرب من باسم مرسى أنه وقع على عقود التجديد بعد وضع شرط جزائى فى العقد بقيمة مليون دولار وهو ما نفاه مرتضى منصور فور انتشار أنباء التوقيع، مؤكدا عدم وجود شروط جزائية فى عقد اللاعب.

ومن المتوقع أن يعترض مرتضى منصور على بند الشرط الجزائى فى عقد باسم مرسى، خاصة مع تحديد مليون دولار فقط لأن عقد اللاعب المنتهى بنهاية الموسم الحالى يتضمن شرط جزائى بقيمة 2 مليون دولار وهو ما يعنى تخفيض الشرط الجزائى وليس زيادته كالمعتاد .

ومن المنتظر حسم ملف باسم مرسى بشكل نهائى مع الزمالك عقب الجلسة التى ستجمع مع مرتضى منصور فى حضور فاروق جعفر والتى ستشهد إعلان الموقف النهائى للاعب فور انتهاء الجلسة .


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