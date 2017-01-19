بعد 30 دقيقة.. تعادل سلبى بين المنتخب العسكرى وكندا بمونديال عمان

كتبت لبنى عبد الله

انتهت نصف ساعة من أحداث المباراة المقامة حالياً على ملعب الشرطة بين المنتخب العسكرى ونظيره الكندى بالتعادل السلبى فى الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية، الذى تستضيفه سلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

وأجرى محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى تغييراً مبكراً بنزول أحمد توفيق بديلا لمحمد أشرف فى الدقيقة 26 من أحداث اللقاء .

وشهدت نتائج الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بمونديال عمان والتى تضم مصر وكندا وبولندا وسوريا ، تعادل مصر وبولندا بهدف لكل فريق ، وفوز سوريا على كندا بثلاثة أهداف دون رد.