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مصر تستضيف الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

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مصر تستضيف الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي مصر تستضيف الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

سامح شكرى

تستضيف جمهورية العربية بمقر وزارة الخارجية، اليوم، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كل من مصر، وليبيا، والسودان، والجزائر، وتونس، وتشاد، والنيجر.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه سيشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليبيا، صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممـثل الاتحاد الأفريـقي في ليبـيا، جاكايا كيكويتي.

وسيناقش الاجتماع، أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار “ليبي/ ليبي” بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وأكد أبو زيد، على أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لجهود دول الجوار الليبي الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية، وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

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