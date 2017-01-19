مصر للطيران : 500 مليون جنيه أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الربع الأول من السنة المالية الحالية ٢٠١٦/٢٠١٧ ، حققت الشركة القابضة لمصر للطيران ٥٠٠ مليون جنيه أرباحًا، وأن الربع الثاني لنفس السنة المالية والذي انتهي في ديسمبر الماضي لم يتم الاعلان عنه حتى الآن.

وقال مسلم خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس، إن مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران عقد عدة جلسات ، لاعادة نظر في اعلن عنه مسبقا من خطة تحديث أسطول مصرللطيران ، والذي يستهدف الوصول إلى نحو 105 طائرات بنهاية عام 2020، مشيرًا إلى أنه بسبب الاوضاع الحالية وتحرير سعر صرف الدولار ، فان الشركة لديها تحديات منها علي تستطيع تحقيق ذلك ام سيتم مد الفترة لسنوات اكثر ، كذلك قد تلجأ الي تقليل عدد الطائرات خلال نفس الفترة ، مشيرا الى انه سوف يتم تحديد ذلك والإعلان عنه خلال الايام القليلة القادمة .

واضاف مسلم انه تم التعاقد علي شراء ٩ طائرات ن طراز بوينج B737-800 NGs تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج العالمية في يوليو الماضى ، ضمن صفقة تضم 9 طائرات من الطراز ذاته وواصلت اول طائرة الشهر الماضي ، مؤكدا ان الطائرات ال ٩ تغطي ٩٠٪ من شبكة الشركة ، حيث تصل مدة طيرانها الى ٦ ساعات متواصلة ، قائلا ان استراتيجية الشركة تهدف الي تعزيز وتحديث أسطولها بأحدث الطرازات ، التى تتناسب مع تشغيلها لرحلات متوسطة وطويلة المدى إلى نقاط متعددة بشبكة خطوطها .

وقال تقوم مصرللطيران حالياً بتشغيل 20 طائرة من طراز بوينغ 737-800 ، وبتسلم الطائرات التسع ستمثل عدد طائرات 737 الفئة الأكبر من طائرات الطراز الواحد، ضمن أسطول مصر للطيران ، ويبلغ اسطول الشركة حاليا ٥٢ طائرة .

واضاف ان الشركة القابضة علي استعداد تام لعودة الرحلات لسوريا وليبيا بمجرد ان تسمح الظروف الامنية ذلك .

واوضح مسلم أن استراتيجية مصرللطيران الحالية تسعى لتمكين الكوادر البشرية بالشركة ، والتى تملك من الكفاءات والخبرات العلمية ما يؤهلها للوصول لمراكز صنع القرار ، بحيث تستعين بهم الشركة فى وضع خطط التطوير، خاصة وأن مجال صناعة النقل الجوى يشهد تنافسا شديدا بين الشركات العالمية، ولا تستطيع مصرللطيران الحفاظ على مكانتها بين تلك الشركات إلا بواسطة العامل البشري ، وقال أن العلم فقط هو الأساس لوصول الكفاءات لمراكز صنع القرار بالشركة .