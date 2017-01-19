«الآثار» تتسلم من «الخارجية» لوحة أثرية مسروقة بعد استردادها من سويسرا

(أ.ش.أ)

تسلمت وزارة الآثار، اليوم، لوحة أثرية كانت من بين مسروقات معبد بهبيت الحجارة بالغربية، وذلك من مقر وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، فى تصريح له، اليوم، أن الوزارة نجحت في نوفمبر الماضي، في استرداد هذه اللوحة من سويسرا، بعد إثبات أثريتها وأحقيتها في استردادها.

وأوضح عبد الجواد، أن القطعة المستردة يبلغ طولها حوالي 106 سم، وعرضها 92 سم، مصور عليها بالنقش الغائر منظر لإلهة تمسك بيدها اليمنى علامة العنخ، وأمامها بقايا آدمية تقدم القرابين.

ويذكر أن، معبد بهبيت الحجارة، كان قد تعرض للسرقة عام 1990، وقد نجحت وزارة الآثار عام 2011، في استرداد لوحة أثرية من مسروقاته من الولايات المتحدة الأمريكية.