توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار الرعدية على تلك المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة الى قوية أحيانا مع نشاط السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية الغربية.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 32/25 كم/ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحيانا شرقا مع نشاط السحب .

حالة البحر.. متوسط الموج .. وارتفاع الموج 1 - 2 / 3 أقدام قرب الساحل و2 - 4 / 5 أقدام بالعمق ... أعلى مد الساعة 18:02 وأدنى جزر عند الساعة 13:12 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 16 75 35.

> دبي 25 17 75 40 .

> الشارقة 25 15 80 35.

> عجمان 25 16 75 40.

> أم القيوين 26 14 80 35 .

> رأس الخيمة 26 12 85 35 .

> الفجيرة 24 18 75 35.

> العين 26 13 75 30 .

> ليوا 25 12 85 35 .

> الرويس 24 16 90 40 .

> السلع 24 16 85 45.

> دلما 23 17 80 50 .

> طنب الصغرى 23 18 85 55 .

> طنب الكبرى 23 18 85 55 .

> أبوموسى 23 17 80 50.

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