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"أحمد سمير" لاعب المصرى الأكثر بحثا على جوجل بعد صورته المفزعة أمس

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"أحمد سمير" لاعب المصرى الأكثر بحثا على جوجل بعد صورته المفزعة أمس "أحمد سمير" لاعب المصرى الأكثر بحثا على جوجل بعد صورته المفزعة أمس

>كتبت مريم بدر الدين

كشف مؤشر "جوجل" لعمليات البحث الأكثر شيوعاً "جوجل تريند" عن أكثر من 2000 عملية بحث عن اسم اللاعب "أحمد سمير" لاعب الزمالك المعار حاليا إلى فريق المصري البورسعيدي، عقب نشر صورة له بعد تعرضه لحادث سير .

 

وكان أصيب جمهور كرة القدم المصري بالذعر، عند نشره أحمد سمير، صورته وهو غارق في دمائه ممددا على طاولة غرفة العمليات، وتم ربط عينيه وفكه بكمامات.

ولكن بعد وقت قصير، قال اللاعب "إسلام جمال"، المقرب من أحمد سمير، إنه بخير، وأصيب بخلع في الكتف فقط، وهو يتلقى العلاج من منزله حاليا، مشيرا إلى أن الدم المسال على جسمه مجرد مطهر فقط وليس دما كما يتخيله البعض من الوهلة الأولى.

 

 


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