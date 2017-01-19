طارق عبد السلام يتأهل للدور الثانى ببطولة تختى الدولية باسم بلغاريا

ياسمين يحيى

فاز طارق عبد السلام لاعب منتخب المصارعة والذى تم تجنيسه لبلغاريا، على منافسه الإيرانى يوسف قدريان بنتيجة 3/7 بمنافسات بطولة تختى الدولية التى تقام بإيران ، ليتأهل إلى الدور الثانى من البطولة ، والتى رفضت مصر المشاركة فيها نظرا لأزمة العملة الصعبة التى تمر بها مصر ، خاصة الدولار ، ليحقق عبد السلام الفوز للمنتخب البلغارى فى افتتاح البطولة .

كان طارق عبد السلام قد سافر إلى بلغاريا ، وعمل بأحد محلات بيع الشاورما ، وخضع للتدريبات مع الفرق هناك ، حتى تزوج من إحدى الفتيات البلغاريات ، وحصل على الجنسية ، وبدأ المشاركة مع بلغاريا فى البطولات وسط تجاهل من مسئولى الاتحاد المصرى لموقف اللاعب .