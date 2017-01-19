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طارق عبد السلام يتأهل للدور الثانى ببطولة تختى الدولية باسم بلغاريا

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طارق عبد السلام يتأهل للدور الثانى ببطولة تختى الدولية باسم بلغاريا طارق عبد السلام يتأهل للدور الثانى ببطولة تختى الدولية باسم بلغاريا

>ياسمين يحيى

فاز طارق عبد السلام لاعب منتخب المصارعة والذى تم تجنيسه لبلغاريا، على منافسه الإيرانى يوسف قدريان بنتيجة 3/7 بمنافسات بطولة تختى الدولية التى تقام بإيران  ، ليتأهل إلى الدور الثانى من البطولة ، والتى رفضت المشاركة فيها نظرا لأزمة العملة الصعبة التى تمر بها مصر ، خاصة الدولار  ، ليحقق عبد السلام الفوز للمنتخب البلغارى فى افتتاح البطولة .

 

كان طارق عبد السلام قد سافر إلى بلغاريا ، وعمل بأحد محلات بيع الشاورما ، وخضع للتدريبات مع الفرق هناك ، حتى تزوج من إحدى الفتيات البلغاريات ، وحصل على الجنسية ، وبدأ المشاركة مع بلغاريا  فى البطولات وسط تجاهل من مسئولى الاتحاد المصرى لموقف اللاعب .


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