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البورصة تخسر 19.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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البورصة تخسر 19.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة تخسر 19.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية – أرشيفية

 

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 19.3 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة، اليوم، آخر جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 612,521 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى حاد لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.74%، ليغلق عند مستوى 12806 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″، بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 460 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.

 

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