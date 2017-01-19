نواب حزب النور بالإسكندرية يناقشون أزمة المرور والكبارى مع وزير النقل

الإسكندرية – أسماء على بدر

إجتمع أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل، نائبي حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، مع وزير النقل المهندس جلال السعيد، وبعض القيادات الهامة بالوزارة، لبحث سبل تطوير الطرق والوقوف علي أهم المشاكل والعمل على حلها سريعًا لتجنب الحوادث والمخاطر التي تهدد المواطن.

وقال بيان الحزب اليوم، إنه دار النقاش حول أهمية التأكيد على صلاحية المزلقانات والمحطة، والدفاع الجوي، وكباري المشاة، ومنها كارفور وعبد القادر، وقشوع، وغيرها وأيضًا كباري السيارات، وقُدم طلب بسرعة الانتهاء من كوبري مرغم لكثرة الحوادث عليه، ونقل كوبري الخارج من برج العرب إلى محيط شركة كوكاكولا لتقليل التكلفة، وبهذا وعد الوزير بقدوم لجنة لدراسة هذا المقترح.

وأضاف، أنه تطرق الحوار إلى الحديث عن مخاطر الطريق الصحراوي، مؤكدين على أن مداخل القرى غير آمنة، لعدم وجود منحدر عندها كزاوية عبدالقادر والناصرية والوكالة، وغيرها الكثير مما يخالف المواصفات الفنية والهندسية، وأما عن طريق برج العرب فتم تقديم طلب باستكمال الطريق إلى مدينة البرج، وسرعة الانتهاء منه وتحديد الكثافة السكانية من أجل إعداد كباري المشاة.

في نهاية الإجتماع، تم تجميع كل هذه النقاط وتقديمها للفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، لوقوع جزء من الطريق تحت ملكية الوزارة، وبهذا يتم بحث الأمر وتسهيل سبل التعاون المشترك لحل أزمة الطرق مع كافة المسؤولين وكل من يهمه الأمر.