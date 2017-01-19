شركة أبحاث تتوقع تراجع الدولار بين 14 لـ 15 جنيه خلال العام الحالي

كتب – أحمد عبد المنعم:

توقعت فاروس للأبحاث، تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 14-15 جنيه، خلال 2016-2017.

> وأضافت فاروس في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، حصلت ONA، على نسخة منها، أن توقعاتها مدعومة بارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، إلى 24.3 دولار بنهاية ديسمبر، مع زيادة التدفقات النقدية داخل النظام المصرفي بفعل زيادة استثمارات الاجانب بالبورصة وسندات الخزانة، والتي من شأنها من شأنها تعزيز الشعور الإيجابي.

> وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في يناير الجاري، إن تدفقات العملة الأجنبية الداخلة للبنوك المحلية تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف (التعويم).

> ويتراوح متوسط سعر الدولار بين 18.5 و19.5 جنيهاً في السوق المصري.

> وأوضحت فاروس، أن بعض الدول (الأرجنتين – روسيا – كازاخستان) والتي تعرضت لهبوط حاد لقيمة عملتها المحلية، بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، اجتازت الفترة واستعادة توازنها.

> وقرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لمواجهة التلاعب السوق السوداء.