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محمود رضوان يستعد لإصدار ديوانه الخامس «قبل ماتخلص الحكايات»

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محمود رضوان يستعد لإصدار ديوانه الخامس «قبل ماتخلص الحكايات» محمود رضوان يستعد لإصدار ديوانه الخامس «قبل ماتخلص الحكايات»

كشف الشاعر محمود رضوان أن ديوانه الخامس “قبل ماتخلص الحكايات”، المقرر صدوره عن دار”دون” للنشر ،يضم 35قصيدة تم تقسيمهم كأربع حكايات.
> وأكد “رضوان” لوكالة أنباء”أونا” ان الديوان سيتم طرحه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب،مشيرا الى ان القصائد تقدم رؤيته الشعريه لما انتهت اليه قصص حب شهيرة،ومنها “عزيزة ويونس”.
> ويضم الديوان بعض الاغانى التى قدمت من قصائد الشاعر ،ومنها “الاقى فى رجعتك توبة” التى قدمها هانى عادل “مطرب فريق وسط البلد”،”قبل الوصول”و”بيت وابتسامه” وغناها فريق “كايروكى”،بالإضافة لقصائد “شابلن”،”فى حفلة محمد منير”،”كان فيه بنت،”من مقام الهمس”،”كبرنا ع الحنين”،و”أكتر واحدة تتحبى”.
> ويعد هذا الديوان الخامس بعد “دبدوشكا”، “حافى وحر”،”إيجار جديد” و”نضارة نظر”، كما سبق لـ”رضوان” أن كتب مجموعة من أشهر أغانى محمد منير ووسط البلد وكايروكي وفيروز كراوية وصحرا وآخرين

يذكر ان “رضوان” يشارك مع الشعراء الكبار جمال بخيت،ود. أحمد تيمور، فى عضوية لجنة تحكيم مسابقة “إبداع 5″،التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

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