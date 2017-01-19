«الصحة»: تسليم 18 جهاز أشعة لـ 18 مستشفى سيتم افتتاحها قريبًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توريد 18 جهاز أشعة “إكس راي” لثمانية عشر مستشفي سيتم افتتاحها، خلال الايام القليلة القادمة.

وأشارت الدكتورة عبير المغاوري، مستشار الوزير للأشعة إلي أن الأجهزة تم توريدها لمستشفيات أرمنت المركزي بالأقصر، والفيوم العام، وإطسا المركزي، وصدر العياط، والصف المركزي، وصدر إمبابه، و 6 أكتوبر، والتأمين الصحي بالدقي، والقنطرة شرق المركزي، وفايد المركزي بالإسماعيلية، بينما حظيت مستشفيات القليوبية بجهازين أحدهما بمستشفي شبين القناطر، والآخر بمستشفي ناصر العام، وبمحافظة القاهرة الزاوية لجراحات اليوم الواحد، ومستشفي الهلال التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما تم التوريد لمستشفي شربين العام بالدقهلية، و الباجور العام بالمنوفية، ومستشفي برج البرلس بكفر الشيخ، ومستشفي شبين القناطر المركزي، والقنايات المركزي بالشرقية.

وأوضحت المغاورى، أنه جاري توريد أجهزة تحميض بالليزر، حتى تعمل الأجهزة بالكفاءة المثلي، وفقًا لأحدث المعايير، لافتًا إلى أنه جاري تدريب للكوادر البشرية في مواقع العمل علي الأجهزة.