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التحقيقات بقضية حسم الإرهابية: مسئولو التدريب خططوا لإنشاء جهاز استخباراتى

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التحقيقات بقضية حسم الإرهابية: مسئولو التدريب خططوا لإنشاء جهاز استخباراتى التحقيقات بقضية حسم الإرهابية: مسئولو التدريب خططوا لإنشاء جهاز استخباراتى

> كتب محمود نصر _أمنية الموجى

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التنظيم الإرهابى (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تضم 304 متهمين فى القضية، أن مسئولى التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتى لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلى للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفى مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

 

 أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.


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