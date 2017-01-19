غدًا..«أنوشكا» تعود للغناء في «معكم» على «CBC»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة سي بي سي، الفنانة أنوشكا، بعد سنوات طويلة من التوقف عن الغناء، وذلك غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً.

وتفاجىء أنوشكا، جمهورها بالغناء من جديد ويتفاعل معها جمهور البرنامج فى الاستديو، حيث تقول بعد أداء إحدى أغنياتها فى الاستديو ” كنت فاكره إني نسيت الغناء”، كاشفة عن سبب توقفها عن الغناء وكواليس عودتها من جديد بأغاني جديدة، وتروي سبب حزنها عندما يقال أنها ليست مصرية، حيث تقول “ولدت لأب مصري وأم أرمينية والتحقت بمدارس “كالوسديان” الأرمينية، وكانت المدرسة مهتمة جدًا بالنشاط الفني والرياضي، وكانت مميزة جدًا بسبب صوتى، وكنت أغنى للتلاميذ فى المدرسة”.

وتعلق أنوشكا، على وصف منى الشاذلى وجمهور البرنامج على دور “قسمت” في مسلسل جراند أوتيل بانها كانت شريرة وارتكبت جرائم فى المسلسل” حيث ترد بقولها :” حطوا نفسكم مكانها!!.. واحدة سلمت كل ما تملك لزوجها وفى الأخر يروح يتجوز عليها الخادمة.. المطلوب أيه؟.. إنها تطبطب عليه”.

وتروى أنوشكا عن كواليس دورها فى مسلسل “جراند اوتيل” فى رمضان الماضى، وتقول “إلى أن اتلقى تكريمات عن هذا الدور هذا الدور من افضل ما قدمت فى حياتى الفنية”.

وتتحدث عن الاكسسوارات التى ادت به الدور فى المسلسل، وتقول، إنها جميعها ملكها، كما تكي حكاية كل قطعة إكسسوار، ومن أين اشترتها وسعرها؟، وأيضًا تتحدث عن ردود أصدقائها واقاربها عن دورها “قسمت” فى “جراند اوتيل”، وتقول “البعض قال أنني كنت بمثل بمزاج، وبالفعل هذا حقيقي لأنني كنت مستمتعة وأنا ذاهبة إلى عملي، رغم الضغط النفسي والإرهاق، ففي جراند أوتيل كنا نسلم راية التصوير لبعضنا لكن المشاهد كانت ممتعة مع أحمد داوود وسوسن بدر”.

وفي فقرة أخرى من البرنامج تظهر الفنانة نادية شكري، إحدى بطلات مسرحية “العيال كبرت”، وذلك بعد غياب حيث تحكى كواليس المسرحية الاكثر مشاهدة فى تاريخ المسرح المصرى وتكشف عن علاقتها بالفنانة الكبيرة كريمه مختار التى رحلت عن عالمنا قبل أيام.

وتحكي شكري عن سبب حزنها من الصورة التى انتشرت مؤخرًا على الفيس بوك برحيل كل أسرة المسرحية عن دنيانا دون ذكر بقائها علي قيد الحياة.