صحة القليوبية: إحالة اثنين من العاملين بالمراكز الطبية للنيابة العامة

القليوبية - حسن عفيفى

وأكد حفناوى خلال بيان صحفى أن المديرية مستمرة في حملاتها على المنشآت الطبية للتأكد من توافر الشروط اللازمة وفق صحيح القانون مشيرا الى ان الحملات أسفرت عن إغلاق 430 منشأة طبية مخالفة على مستوى المحافظة من بينها ١٥٠ عيادة غير مرخصة فضلا عن تشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومقار الشركات الخاصة بتجارة وتوزيع الأدوية لمنع احتكار السوق السوداء لها.