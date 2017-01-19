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صحة القليوبية: إحالة اثنين من العاملين بالمراكز الطبية للنيابة العامة

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صحة القليوبية: إحالة اثنين من العاملين بالمراكز الطبية للنيابة العامة صحة القليوبية: إحالة اثنين من العاملين بالمراكز الطبية للنيابة العامة

>القليوبية - حسن عفيفى

 قرر الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إحالة اثنين من العاملين  بالمراكز الطبية بمدن قليوب والقناطر الى النيابة العامة لقيام مسئوليها بالتلاعب فى فواتير وعلاج واعداد المرضى المترددين عليهم لتلقى العلاج وجلسات الغسيل الكلوى.

 

وأكد حفناوى  خلال بيان صحفى أن المديرية مستمرة في حملاتها على المنشآت الطبية للتأكد من توافر الشروط اللازمة وفق صحيح القانون مشيرا الى ان الحملات أسفرت عن إغلاق 430 منشأة طبية مخالفة على مستوى المحافظة من بينها ١٥٠ عيادة غير مرخصة فضلا عن تشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومقار الشركات الخاصة بتجارة وتوزيع الأدوية لمنع احتكار السوق السوداء لها. 

 

 

 


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