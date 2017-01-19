سقوط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بالتبين

كتب ـ إبراهيم أحمد –أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة التبين، القبض على عاطلين، وبحوزتهما 2 كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح نارى، ومبلغ مالى من حصيلة اتجارهما بالمخدرات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين مفادها أن كلا من "على.ف.إ" 31سنة عاطل، و"سيد.ص.ع" 30 سنة عاطل، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من المنطقة مكانا لتجارتهما غير المشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 100 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.