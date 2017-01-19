تجنيس طارق عبد السلام لاعب المصارعة للعب باسم بلغاريا

ياسمين يحيى

فى مفاجأة مثلت صدمة لدى اتحاد المصارعة، تم تجنيس طارق عبد السلام لاعب منتخب المصارعة، للعب باسم بلغاريا فى البطولات الدولية بعد أن ترك مصر العام الماضى ، واتجه إلى العمل فى أحد محلات الشاورما هناك ، وسط صمت مسئولى الاتحاد المصرى .

ومن المقرر أن يشارك اللاعب اليوم فى منافسات بطولة تختى الدولية التى تقام بإيران بمنافسات وزن 80 كجم فى قائمة المنتخب البلغارى .

حصل اليوم السابع على صورة من البطاقة الدولية للاعب طارق عبد السلام ويظهر فيها اسم الاتحاد السابق الذى ينتمى إليه الاتحاد المصرى، بينما الاتحاد فى العام الجديد هو البلغارى .

يذكر أن طارق عبد السلام ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية لكنه لم يرد على الاتصالات مع تجاهل من مسئولى الاتحاد لحجم الأزمة والتى انتهت بتجنيس اللاعب ، وسط تصريحات من مسئولى الاتحاد بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة 6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب ، وكان اليوم السابع قد أجرى حوارا مع اللاعب مع نشر صور له يقوم ببيع الشاورما بأحد المحلات ببلغاريا .