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لأول مرة..بث مباشر بين راديو «9090» و «dmc»

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لأول مرة..بث مباشر بين راديو «9090» و «dmc» لأول مرة..بث مباشر بين راديو «9090» و «dmc»

لوجو

 

كتبت – إنجي لطفي

فى سابقة هى الأولى من نوعها ، قام رامى رضوان مقدم برنامج 8 الصبح على شاشة بفتح بث مباشر مع محمد نشأت وشيماء حافظ مقدمى برنامج روق يومك على الراديو 9090.

جأت الفقرة فى إطار الحرص على نقل صورة حية للمشاهد من استوديوهات وكواليس الراديو ، ومعرفة التحضير لحلقات الراديو، خاصة أن معظم الجماهير لاتعرف الكثير عن الراديو كونهم يستمعون له فقط.
> تبادل رامى مع زملائة الاذاعيين الحديث عن العمل فى الراديو والكواليس واطرف المواقف التى تعرضوا لها على الهواء.

وحرص نشأت وشيماء على المباركة لرامىعلى برنامجه والإشادة بفقرة الحالة المرورية التى يقدمها برنامج 8 الصبح من الطائرة .

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