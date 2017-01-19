لأول مرة..بث مباشر بين راديو «9090» و «dmc»

كتبت – إنجي لطفي

فى سابقة هى الأولى من نوعها ، قام رامى رضوان مقدم برنامج 8 الصبح على شاشة dmc بفتح بث مباشر مع محمد نشأت وشيماء حافظ مقدمى برنامج روق يومك على الراديو 9090.

جأت الفقرة فى إطار الحرص على نقل صورة حية للمشاهد من استوديوهات وكواليس الراديو ، ومعرفة التحضير لحلقات الراديو، خاصة أن معظم الجماهير لاتعرف الكثير عن الراديو كونهم يستمعون له فقط.

> تبادل رامى مع زملائة الاذاعيين الحديث عن العمل فى الراديو والكواليس واطرف المواقف التى تعرضوا لها على الهواء.

وحرص نشأت وشيماء على المباركة لرامىعلى برنامجه والإشادة بفقرة الحالة المرورية التى يقدمها برنامج 8 الصبح من الطائرة .