داليا البحيري لـ«أحمد السعدني»: ماليش فى الكورة ولا السياسة

أشاد الفنان احمد السعدنى بالبيان الذى اصدرته الفنانة داليا البحيرى،وقدمت فيه اعتذارها للاعب الكرة محمد ابو تريكه،ووصفها بالشجاعه.

> السعدنى علق على البيان، وقال على صفحة “داليا”، بموقع فيس بوك: “الاعتذار عند الخطأ شجاعه احييكي عليها يا دودو و للأسف طريقتنا في الرد كشعب بقت كلها تجريح و كلام فارغ اكيد زي مبتقولي هو نفسه ميرضيهوش بس انتي كده عداكي العيب”.

> ومن جانبها ردت “داليا”،(أنا اصلا ماليش فى الكورة ولا السياسة..أهزر فيهم ليييه؟).