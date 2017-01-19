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داليا البحيري لـ«أحمد السعدني»: ماليش فى الكورة ولا السياسة

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داليا البحيري لـ«أحمد السعدني»: ماليش فى الكورة ولا السياسة داليا البحيري لـ«أحمد السعدني»: ماليش فى الكورة ولا السياسة

أشاد الفنان احمد السعدنى بالبيان الذى اصدرته الفنانة داليا البحيرى،وقدمت فيه اعتذارها للاعب الكرة محمد ابو تريكه،ووصفها بالشجاعه.
> السعدنى علق على البيان، وقال على صفحة “داليا”، بموقع فيس بوك: “الاعتذار عند الخطأ شجاعه احييكي عليها يا دودو و للأسف طريقتنا في الرد كشعب بقت كلها تجريح و كلام فارغ اكيد زي مبتقولي هو نفسه ميرضيهوش بس انتي كده عداكي العيب”.
> ومن جانبها ردت “داليا”،(أنا اصلا ماليش فى الكورة ولا السياسة..أهزر فيهم ليييه؟).

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