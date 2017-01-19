ضبط 8 أطنان سكر وزيت مدعم و10 أجولة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط المتهمين بتخزين واحتكار السلع الغذائية وبيعها بالسوق السوداء، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من أصحاب المحلات بحوزتهما 8 أطنان من السكر والزيت المدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط "أسامة.ع " تاجر وبحوزته كمية من السجائر لبيعها بالسوق السوداء بالبدرشين ، وضبط بحوزته بندقية وفرد خرطوش اعترف بحيازتهما بقصد الدفاع، وضبط رجال المباحث 10أجولة دقيق مدعم محملة على تروسيكل بشارع الهرم فر قائده هاربا بالطالبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.