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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية كرهاً عن قائديها تحت تهديد السلاح الأبيض بالبحيرة.

 

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى برئاسة العقيد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد إسلام السعدنى رئيس المباحث مفادها قيام كل من، "عبد الرحمن ع" وشهرته عبده الدكرورى عاطل ومقيم البوطة بندر حوش عيسى، و"مصطفى خ م" ميكانيكى ومقيم مشروع عبد القادر مركز حوش عيسى، ومحمد ن ع" حداد ومقيم شارع عبد اللاه بندر حوش عيسى، و"راتب ح ن" عاطل ومقيم شارع القضيب بندر حوش عيسى، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهاً عن قائديها تحت تهديد السلاح الأبيض، متخذين من دائرة مدينة حوش عيسى والمدن المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

 

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الثانى سكين كبير الحجم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع، وتم ضبط جميع الدراجات محل الوقائع سالفة الذكر بارشاد المتهمين، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، كما تعرفوا على المتهمين و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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