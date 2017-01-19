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ديلى ميل:عمال البناء والشرطة والجيش أبرز المهن الأكثر عرضة لسرطان الجلد

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ديلى ميل:عمال البناء والشرطة والجيش أبرز المهن الأكثر عرضة لسرطان الجلد ديلى ميل:عمال البناء والشرطة والجيش أبرز المهن الأكثر عرضة لسرطان الجلد

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إمبريال كوليدج لندن، أن عمال البناء والشرطة والعاملين فى الجيش هم أكثر عرضة للنوع الأكثر فتكاً من سرطان الجلد.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن 2% من جميع حالات سرطان الجلد الخبيث فى المملكة المتحدة سببها العمل فى الخارج مع التعرض للشمس.

 

وتشمل المهن الأكثر عرضة للخطر المزارعين وعمال البناء والشرطة والجيش، وفقا لدراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن.

 

ووجد الباحثون أن هناك 5 حالات جديدة تلقى حتفها كل أسبوع نتيجة للعمل والتعرض المباشر للشمس، وعلى الرغم من أنها نسبة ضئيلة من العدد الإجمالى كل عام، لكن الكثير من البالغين غير مدركين لهذه المخاطر.

 

وقالت الدكتورة "ليزلى راشتون"، الباحثة الرئيسية من إمبريال كوليدج لندن: "لقد لاحظت فى وقت سابق أن الناس غالباً لا يفهمون مخاطر الأضرار التى تسببها الشمس".

 

ونصحت "راشتون" بضرورة التعرف على شكل الجلد الطبيعى مع الذهاب لطبيب الجلدية إذا تم ملاحظة أى تغييرات على البشرة أو الشعر، وعدم أخذ حمامات التان إلا بعد التأكد من وضع كريم واقٍ للشمس.


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