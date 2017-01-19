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الأموال العامة تضبط 4 هاربين من قضايا تزوير واستيلاء على المال العام

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الأموال العامة تضبط 4 هاربين من قضايا تزوير واستيلاء على المال العام الأموال العامة تضبط 4 هاربين من قضايا تزوير واستيلاء على المال العام

>كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 متهمين محكوم عليهم فى قضايا "استيلاء وتزوير"، فى إطار حملات الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين على القانون.

 

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط "س.ف.م" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بالإسكندرية والمطلوبة للتنفيذ عليها فى جناية "استيلاء على المال العام" والمحكوم عليها فيها غيابياً بالسجن المؤبد، و"ر.ا.م" بالمعاش ومقيم بالإسكندرية والمطلوب للتنفيذ عليه فى جناية "تزوير" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة.

 

كما ضبطت أجهزة الأمن "م.ا.م" 38 سنة موظف ومقيم بالإسكندرية والمطلوب للتنفيذ عليه فى جناية "تزوير" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، و "ع.ق.ع" 36 سنة مديرة شركة استيراد وتصدير ومقيمة بالقاهرة والمطلوبة للتنفيذ عليها فى جناية "استيلاء على مال عام" والمحكوم عليها فيها بالحبس سنة مع الشغل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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