"التموين": دخول الأقماح البلاد مسئولية وزارتى الزرارعة والصناعة

كتب مدحت وهبة

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن واردات الأقماح المستوردة مسؤلية وزارتى الزراعة والصناعة، وأن دخول الأقماح يتم من خلال موافقة الحجر الزراعى لمعرفة عن ما إذا كانت الأقماح مطابقة للمواصفات القياسية وخالية من الحشرات.

وفيما يتعلق بإعلان الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية فى روسيا اليوم، الخميس، أن 18 ألف طن من القمح الروسى صادرتها مصر فى ميناء بالإسكندرية فى نوفمبر وقد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها، أوضح المصدر ان الحجر الزراعى لديه السلطة فى تقييم عمليات التبخير والسماح بدخول الشحنة أو رفضها.

من جانبه أكد نعمانى نصر نعمانى، رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين سابقا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن هناك بعض الإجراءات المتبعة فى عملية دخول الأقماح المستوردة للبلاد، خاصة بعد عام 2009، وهى عدم تحريك السفن المحملة من بلاد المنشأ قبل تبخيرها لضمان عدم وجود حشرات حيه داخل الأقماح، حيث كان يتم السماح لدخول الأقماح بحشرتين ميتين فى كل كيلو شريطة أن تكون الحشرات معروفة ومدرجة ضمن الجدول العالمى للحشرات والمعرف لدى وزارة الزراعة، لافتا إلى انه خلال 2009 تم إعادة مركب محملة بالأقماح إلى إسبانيا لاحتوائها على حشرات ميتة وغير معروفه ، مما اتخذت الحكومة وقتها قرار بإعادة الشحنة.

وأضاف نعمانى نصر نعمانى، أنه فيما يتعلق بوجود 18 ألف طن من القمح الروسى فى ميناء الإسكندرية، فإن الحجر الزراعى له السلطة فى صدور قرار بتبخير الشحنة لضمان عدم وجود حشرات حية ثم التحفظ عليها لحين غربلتها مرة أخرى، للتأكد من خلوها من أى حشرات سواء حيه أو ميته قبل طحنها واستخدامها للأستهلاك الأدمى، لافتا الى أن هناك ثلاثة أنواع من الحشرات، منها حشرات حقلية والتى تصيب المحصول بالتسوس وحشرات مخزونية وتوجد بالأقماح خلال عمليات التخزين، والنوع الثالث حشرات هوائية والتى تدخل الأقماح خلال تفريغ الشحنات من الميناء إلى الصوامع حيث تتجمع تجميع الحشرات حول الضوء وتدخل الأقماح.

وأوضح "نعمانى نصر نعمانى" أن من ضمن الأشتراطات للسماح بدخول الأقماح المتحفظ عليها، هى أن تكون جميع الحشرات ميته ومعروفة وخالية تماما من الحشرات الحية على أن يقوم الحجر الزراعى بإصدار قرار بتبخير الشحنة وغربلتها قبل عمليات الطحن لتكون بعدها خالية تماما من أى حشرات، لافتا إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضا إعادة جدول الاشتراطات خاصة فيما يتعلق بوجود حشرات وذلك كل 6 أشهر لإدراج أى حشرات جديدة للجدول وإبلاغ الجهات المصدرة للأقماح بها.

وأشار نعمانى نصر نعمانى إلى أنه فى حالة رفض أى شحنة أقماح، فأن من حق المستورد أن يتقدم بطلب للتظلم وفى حالة الموافقة على طلبه فأن الحجر الزراعى لديه السلطة فى إصدار قرار بتبخير الشحنة لضمان خلوها من الحشرات الحية ثم بعد ذلك تبخيرها للتأكد من عدم احتوائها على أى حشرات سواء حية أو ميتة قبل عمليات الطحن أو رفضها وإعادتها لبلاد المنشأ.

كانت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية فى روسيا اليوم الخميس قد قالت إن 18 ألف طن من القمح الروسى صادرتها مصر فى ميناء بالإسكندرية فى نوفمبر قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.

وأضافت الهيئة الروسية أن ممثلين لها التقوا مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأمر فى القاهرة يوم 17 يناير الجارى، وأن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التى لحقت به أثناء التخزين وقد تفسح المجال أمام المسئولين المصريين للإفراج عن القمح الذى تمت مصادرته.

كانت النيابة المصرية أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة فى ميناء الدخيلة بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعى بنجاح.

كان تجار فى القاهرة قالوا لرويترز فى نوفمبر إنه تمت مصادرة الشحنة بعد العثور على كمية كبيرة من الحشرات فى موقع التخزين وأمرت النيابة المصرية أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة فى ميناء الدخيلة بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى، وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعى بنجاح.